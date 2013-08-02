Житель Москвы найден мертвым в море в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости, Дмитрий Жмуцкий. Гражданин России, приехавший в Крым на отдых из Москвы, найден мертвым в Черном море на пляже крымского города Феодосия, вероятно мужчина утонул во время купания, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления Госслужбы Украины по ЧС.

По данным ведомства, тело 40-летнего россиянина было найдено в четверг во второй половине дня на пляже "Коралл" в 15-20 метрах от берега.

"До прибытия скорой помощи матросы-спасатели пытались вернуть отдыхающего к жизни. Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в пресс-релизе госслужбы по ЧС.

На пляжах Крыма, который является популярным среди жителей стран СНГ местом летнего отдыха, каждое лето тонут десятки человек. Последний несчастный случай на воде с гражданином России в Крыму произошел 28 июля - россиянин утонул на "диком" пляже в Азовском море.