наверх
10.03.201801:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Россиянин приехал в Украину с радиоактивным фотоаппаратом 1964 года

    (обновлено: )17
    Накануне вечером в крымском аэропорту "Симферополь" во время проверки пассажиров рейса из "Шереметьево" сработал комплекс автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ.
    Фотоаппарат
    RIA News Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Россиянин прилетел в Украину с радиоактивным фотоаппаратом, купленным в США, сообщает администрация украинской государственной погранслужбы в пятницу.

    Накануне вечером в крымском аэропорту "Симферополь" во время проверки пассажиров рейса из "Шереметьево" сработал комплекс автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ.

    После осмотра ручной клади представителями таможни было установлено, что источником излучения является объектив фотоаппарата 1964 года выпуска, который россиянин купил в США. Еще одна контрольная проверка показала, что гамма-излучение объектива 3,6 раза превышает допустимую норму. Объектив был изъят.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине