СМИ: захваченные в Ливии украинские моряки вскоре вернутся на родину

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Украинские моряки с захваченного 17 июля в ливийском порту Бенгази судна Etel вскоре смогут вернуться домой, сообщил советник украинского посла в Ливии Андрей Марченко.

По данным МИД Украины, на борту судна находятся с 19 украинцев. Ранее СМИ сообщали, что ливийцы захватили судно из-за конфликта с судовладельцем. Марченко уточнил, что ливийцы требовали вернуть им груз - 650 авто, которые они якобы оплатили, но украинские партнеры автомобили так и не поставили.

"Вчера украинский суд вынес окончательное решение, чтобы вернули авто ливийцам. Как только груз прибудет, отпустят и наших моряков. Мы связывались с капитаном, и он нам сказал, что на судне все чувствуют себя хорошо", - рассказал советник посла Андрей Марченко украинской газете "Вести".

В среду вице-премьер Украины Константин Грищенко посетил Ливию. В ходе визита ливийские власти пообещали содействовать в освобождении моряков, украинская сторона, в свою очередь, пообещала решить вопрос с недоставленным в Ливию грузом.