В Одесской области с отравлением госпитализированы 13 детей

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Тринадцать воспитанников детского сада госпитализированы в Ильичевске Одесской области Украины с подозрением на пищевое отравление, сообщает в пятницу госслужба Украины по ЧС.



Дети попали в больницу в период с 31 июля и 1 августа.



"Из детского сада "Жемчужинка" в инфекционное отделение бассейновой больницы на водном транспорте, предварительно с пищевым отравлением, госпитализированы 13 детей", - говорится в сообщении.



По состоянию на утро пятницы госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Специалисты городской СЭС принимают комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер в детском саду. Причина заболевания устанавливается.