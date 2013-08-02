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    В Одесской области с отравлением госпитализированы 13 детей

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    Тринадцать воспитанников детского сада госпитализированы в Ильичевске Одесской области Украины с подозрением на пищевое отравление. Дети попали в больницу в период с 31 июля и 1 августа.
    Пострадавший доставлен в больницу
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Тринадцать воспитанников детского сада госпитализированы в Ильичевске Одесской области Украины с подозрением на пищевое отравление, сообщает в пятницу госслужба Украины по ЧС.

    Дети попали в больницу в период с 31 июля и 1 августа.

    "Из детского сада "Жемчужинка" в инфекционное отделение бассейновой больницы на водном транспорте, предварительно с пищевым отравлением, госпитализированы 13 детей", - говорится в сообщении.

    По состоянию на утро пятницы госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Специалисты городской СЭС принимают комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер в детском саду. Причина заболевания устанавливается.

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