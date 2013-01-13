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    Двое туристов попали под лавину в Карпатах, спасатели ведут их поиски

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    Десятки спасателей ведут поиски двух туристов, которые попали под снежную лавину в районе горы Гемба в Закарпатской области Украины.
    Горнолыжники в Закарпатье
    RIA News Фред Гринберг | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв - РИА Новости, Александр Савоченко. Десятки спасателей ведут поиски двух туристов, которые попали под снежную лавину в районе горы Гемба в Закарпатской области Украины, сообщает в воскресенье государственная служба страны по чрезвычайным ситуациям.

    Происшествие случилось в субботу, товарищ одного из пропавших получил от него SMS-сообщение, в котором говорилось, что туристов накрыла лавина, и они нуждаются в помощи.

    ЧП произошло вблизи села Пилипец Межгорского района. В поисковой операции также принимают участие местное население и работники лесного хозяйства.

    Поиски осложнены погодными условиями, видимость составляет не более двух метров.

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