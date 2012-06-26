Во Львове уволили водителя маршрутки из-за русской музыки в салоне

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Во Львове уволили водителя маршрутки № 54 за то, что он отказался выполнить просьбу депутата Львовского областного совета (ЛОС) Ирины Фарион и выключить русскую музыку в салоне автобуса, сообщает во вторник "Вголос".

Ранее облсовет принял решение о запрете музыкального сопровождения в общественном транспорте. Фарион заявляла, что из-за инцидента в маршрутке была создана депутатская комиссия, которая обязала городское управление транспорта проверить исполнение решение облсовета и уволить водителя.

По словам депутата, она получила письмо от начальника управления транспорта и связи Николая Жука о том, что водитель уволен. "И так будет с каждым, кто пренебрежет украинским языком", - заявила Фарион.