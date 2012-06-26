В "Борисполе" задержали четырех сотрудников, подозреваемых в воровстве

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Виктор Авдеенко. Милиция задержала четверых сотрудников киевского международного аэропорта "Борисполь", которые подозреваются в хищении вещей пассажиров, против них возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Задержаны три грузчика и сотрудник департамента внутренней безопасности аэропорта.

"Как установлено, указанные лица в течение длительного времени совершали кражи имущества пассажиров", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.