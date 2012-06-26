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    В "Борисполе" задержали четырех сотрудников, подозреваемых в воровстве

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    Милиция задержала четверых сотрудников киевского международного аэропорта "Борисполь", которые подозреваются в хищении вещей пассажиров, против них возбуждено уголовное дело.

    КИЕВ, 26 июн - РИА Новости, Виктор Авдеенко. Милиция задержала четверых сотрудников киевского международного аэропорта "Борисполь", которые подозреваются в хищении вещей пассажиров, против них возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киевской области.

    Задержаны три грузчика и сотрудник департамента внутренней безопасности аэропорта.

    "Как установлено, указанные лица в течение длительного времени совершали кражи имущества пассажиров", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

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