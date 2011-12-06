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    Происшествия

    В Николаеве "заминировали" суд

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    Во вторник 6 декабря поступило сообщение от неизвестного мужчины о заминировании суда Заводского района города.

    КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. В Николаеве неизвестный сообщил о минировании здания суда в городе, сообщает во вторник пресс-служба УМВД региона.

    Сообщается, что во вторник 6 декабря поступило сообщение от неизвестного мужчины о заминировании суда Заводского района города. На место происшествия прибыли спецслужбы. Из здания были эвакуированы все служащие и граждане. Сотрудники взрыво-технической группы проводят проверку по поиску взрывоопасных устройств.

    Также правоохранители разыскивают лиц, причастных к происшествию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по с.256 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

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