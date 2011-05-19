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    Суд оштрафовал организатора акции протеста в Киеве "День гнева"

    Тема:

    "День гнева" в Украине (10)

    (обновлено: )7
    Печерский районный суд Киева оштрафовал организатора акции протеста в Киеве "День гнева" Александра Данилюка на 340 гривен.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Алена Мейта. Печерский райсуд Киева оштрафовал организатора акции протеста в Киеве "День гнева" Александра Данилюка, сообщает в четверг украинское Интернет-издание "Украинская правда".

    Несколько сотен человек собрались в прошлую субботу в Мариинском парке в Киеве, недалеко от Верховной Рады, на акцию под названием "День гнева", организованную общественными движениями ("Общественное движение Украины", "Общее дело"). Собравшиеся выступали против социально-экономической политики властей страны, в частности требуя прекратить давление на бизнес. Протестующие попытались разбить палаточный городок, однако сотрудники спецподразделений милиции после непродолжительной стычки вытеснили участников акции из парка. В результате протестов были задержаны шесть человек, на которых были составлены протоколы и позже они были отпущены.

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    Суд вынес решение наказать Данилюка в виде штрафа в размере 340 гривен (42 доллара).

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    Работники милиции ранее составили на Данилюка два протокола об административном правонарушении. Его обвиняли в нарушении правил проведения мирных собраний граждан (акции протеста "День гнева"). За последние четыре дня это было третье заседание суда по данному делу.

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