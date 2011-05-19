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    Греческая береговая охрана задержала судно с контрабандными сигаретами

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    Греческая береговая охрана сообщила в среду о задержании судна с украинским экипажем из шести человек по подозрению в контрабанде сигарет.

    АФИНЫ, 19 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Греческая береговая охрана сообщила в среду о задержании судна с украинским экипажем из шести человек по подозрению в контрабанде сигарет.

    Судно Shenyang I под флагом Того село во вторник на мель в районе порта Катаколон на западе Греции. В среду судно, получившее небольшой крен, удалось снять с мели и отвести в порт под конвоем катера береговой охраны.

    Капитан заявил, что судно направлялось из Черногории в Турцию без груза. Однако при досмотре на судне были обнаружены 128 коробов с сигаретами, которые, предположительно, являются контрабандой.

    По предварительной оценке греческих властей, с груза не заплачены налоги примерно на 4 миллиона евро.

    Ведется расследование, по итогам которого моряки могут быть задержаны, а груз конфискован.

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