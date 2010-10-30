Четыре человека госпитализированы после ДТП в Кировоградской области

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. В результате столкновения двух легковых автомобилей в Кировоградской области четыре человека, включая ребенка, были госпитализированы с телесными повреждениями, сообщает в субботу пресс-служба ГАИ МВД Украины.

По сведениям ГАИ, на км автодороги Кировоград - Кривой Рог - Запорожье водитель автомобиля KIA не удостоверился в безопасности маневра, выполняя обгон. При выезде на обочину он столкнулся с автомобилем Nissan.

"Вследствие ДТП водитель и пассажир автомобиля Nissan, судья одного из районных судов, а также двое пассажиров автомобиля KIA (среди которых четырехлетний ребенок) получили телесные повреждения и доставлены в областную больницу г. Кировограда", - говорится в сообщении.