В Чехии задержали автобус, перевозивший украинских школьников - МИД

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости, Виктор Авдеенко. Автобус, перевозивший 20 школьников из Харькова, задерживался на территории Чехии, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Основанием для задержания автобуса стало подозрение в том, что его в свое время похитили на территории Польши", - говорится в сообщении.

При содействии МИД для украинских детей был арендован другой автобус, на котором они доехали до чешского города Острава.

С туристической фирмой, которая обеспечивала поездку школьников, достигнута договоренность о направлении за детьми нового автобуса, на котором они смогут вернуться в Украину.

В МИД заверили, что маленьким украинцам окажут всестороннюю помощь.