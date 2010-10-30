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    В Чехии задержали автобус, перевозивший украинских школьников - МИД

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    Основанием для задержания автобуса стало подозрение в том, что его в свое время похитили на территории Польши.

    КИЕВ, 30 окт - РИА Новости, Виктор Авдеенко. Автобус, перевозивший 20 школьников из Харькова, задерживался на территории Чехии, сообщает пресс-служба МИД Украины.

    "Основанием для задержания автобуса стало подозрение в том, что его в свое время похитили на территории Польши", - говорится в сообщении.

    При содействии МИД для украинских детей был арендован другой автобус, на котором они доехали до чешского города Острава.

    С туристической фирмой, которая обеспечивала поездку школьников, достигнута договоренность о направлении за детьми нового автобуса, на котором они смогут вернуться в Украину.

    В МИД заверили, что маленьким украинцам окажут всестороннюю помощь.

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