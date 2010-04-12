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    В Черниговской области детей из-за паводка возят в школу на лодках

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    Из-за наводнения уже пострадали свыше 20 сел Черниговской области, поселок Радуль и райцентр Новгород-Северский. Детей дошкольного возраста доставляют в школу на лодках.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. В Черниговской области из-за наводнения нарушено транспортное сообщение между отдельными населенными пунктами, сообщает в понедельник УНИАН со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций черниговской обладминистрации.

    По словам сотрудников администрации, из-за наводнения уже пострадали свыше 20 небольших сел области, поселок Радуль и райцентр Новгород-Северский.

    В Радуле в результате подъема уровня воды на 21 улице образовался слой воды до 45 сантиметров, сообщение с центром поселка осуществляется с помощью лодок.

    Сообщаетcz, что детей дошкольного возраста (55 учеников), доставляют в школу вместе с родителями при помощи лодок.

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