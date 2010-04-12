ДТП на Черкащине: погибли трое, один человек получил травмы

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости. Три человека в воскресенье погибли в результате ДТП в Черкасской области в центральной Украине, еще один - получил телесные повреждения, сообщает в понедельник пресс-служба ГАИ.

"Вчера в 16.50 в Черкасской области на 150 километре автодороги Киев-Одесса водитель автомобиля Volkswagen-Passat, двигаясь в направлении Киева, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2121", который двигался впереди в попутном направлении. От мощного удара "Жигули" перекинулись в кювет. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погибли на месте", - говорится в сообщении.

Еще один пассажир «Жигулей» получил телесные повреждения.