На Запорожской АЭС ошибочно сработала противоаварийная защита

КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Алена Мейта. Энергоблок №2 Запорожской АЭС на Украине был отключен в понедельник от энергосети из-за ошибочного срабатывания автоматической системы противоаварийной защиты, сообщает Минтопэнерго Украины.

Отключение произошло в понедельник в 07.12.

"Нарушений пределов и норм безопасности не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площади Запорожской АЭС - в пределах нормы. На атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.