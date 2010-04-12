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    На Запорожской АЭС ошибочно сработала противоаварийная защита

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    Энергоблок №2 Запорожской АЭС на Украине был отключен в понедельник от энергосети из-за ошибочного срабатывания автоматической системы противоаварийной защиты.

    КИЕВ, 12 апр - РИА Новости, Алена Мейта. Энергоблок №2 Запорожской АЭС на Украине был отключен в понедельник от энергосети из-за ошибочного срабатывания автоматической системы противоаварийной защиты, сообщает Минтопэнерго Украины.

    Отключение произошло в понедельник в 07.12.

    "Нарушений пределов и норм безопасности не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленной площади Запорожской АЭС - в пределах нормы. На атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

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