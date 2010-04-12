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    Пассажирский поезд "Свердловск - Симферополь" сошел с путей

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    Локомотив пассажирского поезда "Свердловск - Симферополь" сошел с путей ночью в воскресенье в Горловке. Жертв и пострадавших нет.

    ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Локомотив пассажирского поезда "Свердловск - Симферополь" сошел с путей ночью в воскресенье в Горловке, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Украины.

    Как отмечается в сообщении, локомотив пассажирского поезда номер 141 сошел с путей двумя колесными парами при заходе на железнодорожную станцию на стрелочном переводе.

    В поезде находились 197 пассажиров. Жертв и пострадавших нет.

    По данным на утро понедельника восстановительные работы завершены.

    Поезд отбыл по маршруту.

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