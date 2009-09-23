Основная версия причины пожара в Днепропетровске - возгорание в киоске

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости, Алена Мейта. Милиция в качестве основной версии причины пожара в торгово-выставочном комплексе "Славянский базар" в Днепропетровске рассматривает возгорание масла в киоске "быстрой еды", где жарились чебуреки, сообщил в среду журналистам заместитель начальника городского управления МВД Днепропетровска Владимир Седлецкий.

Во вторник в Днепропетровске полностью сгорел вещевой рынок, размещенный в торгово-выставочном комплексе, в результате пожара пострадали девять человек.

По его словам, милиция располагает любительской видеозаписью начала пожара.

Седлецкий отметил, что охрана "Славянского базара" некоторое время пыталась потушить пожар при помощи огнетушителя, но делала это непрофессионально. В результате огонь распространился на торговый комплекс.

Седлецкий также уточнил, что, кроме основной версии, милиция отрабатывает и другие, в частности, поджог и короткое замыкание.

По его словам, потерпевшими уже зарегистрировано около 180 работников рынка.