Чешских дипломатов в Украине проверят на предмет коррупции

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Антикоррупционная полиция Чехии изучает работу посольства в Украине и консульства во Львове по выдаче въездных виз украинским гражданам. Как сообщает радиостанция «Немецкая волна» внимание детективов привлекли посол Ярослав Башта и генеральный консул во Львове Ладислав Градил, следователей интересует схема заказа виз по телефону. Звонок в консульство обходился абоненту в 310 чешских крон, которые поступали на счет частного чешского агентства, которое вопреки правилам посольство выбрало без конкурса.

Системы заказа виз по телефону использовались ранее в пяти дипломатических представительствах Чехии, и всегда обслуживались международными компаниями. Однако для Украины было сделано исключение.

«Немецкая волна» приводит заявление анонимного источника чешского МИД о том, что роль посла Башты в «телефонной афере» остается не совсем ясной, между тем как консул Градил не мог не знать о том, что данная схема использовалась для присвоения денег.

От официальных комментариев министерство иностранных дел и антикоррупционная полиция Чехии воздержались.

