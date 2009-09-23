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    Депутат городского совета убит в Керчи

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    Депутат городского совета Керчи от оппозиционного блока "Не так" Сергей Ковальчук убит из огнестрельного оружия. Ковальчуку было 34 года.

    СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен, - РИА Новости, Дмитрий Жмуцкий. Депутат городского совета Керчи от оппозиционного блока "Не так" Сергей Ковальчук убит из огнестрельного оружия, сообщила РИА Новости в среду по телефону представительница пресс-службы горсовета.

    "Он (Ковальчук) был застрелен вчера вечером, подробностей мы не знаем", - сказала собеседница агентства.

    Сергею Ковальчуку было 34 года.

    Начальник пресс-службы Керченского управления МВД Украины, в свою очередь, сказала РИА Новости по телефону, что милиция пока не комментирует происшествие. "Обратитесь позже", - сказала собеседница агентства.

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