Депутат городского совета убит в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен, - РИА Новости, Дмитрий Жмуцкий. Депутат городского совета Керчи от оппозиционного блока "Не так" Сергей Ковальчук убит из огнестрельного оружия, сообщила РИА Новости в среду по телефону представительница пресс-службы горсовета.

"Он (Ковальчук) был застрелен вчера вечером, подробностей мы не знаем", - сказала собеседница агентства.

Сергею Ковальчуку было 34 года.

Начальник пресс-службы Керченского управления МВД Украины, в свою очередь, сказала РИА Новости по телефону, что милиция пока не комментирует происшествие. "Обратитесь позже", - сказала собеседница агентства.