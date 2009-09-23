СБУ перекрыла канал контрабанды икры из России

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины перекрыла контрабандный канал поставок в страну красной икры, налаженный украинскими и российскими гражданами, и возбудила по этому факту уголовное дело, сообщает в среду пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ 19 сентября в Сумской области задержали шесть человек с контрабандным грузом - оперативники остановили грузовик на проселочной дороге в нескольких метрах от государственной границы. У злоумышленников изъято почти 4 тонны красной икры стоимостью свыше 1,5 миллиона гривен (180 тысяч долларов).

Контрабандный продукт был расфасован в стеклянные банки с промышленной маркировкой и в пластиковые контейнеры весом 10 килограммов. Изъятая икра передана на экспертизу, согласно предварительным данным - продукт качественный.

"Установлено, что кроме граждан России, в состав группировки входили жители Киева, Сумской, Харьковской областей. Среди задержанных - организатор контрабандных сделок и заказчик, который наладил сбыт икры через торговую сеть. Следователи СБУ в отношении задержанных контрабандистов возбудили уголовное дело", - отмечается в сообщении.

Установлено, что контрабандная икра реализовывалась в супермаркетах Киева и Харькова, а также в одной из ресторанных сетей.