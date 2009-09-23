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    Украинские пограничники обнаружили гранату у россиянина

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    Украинские пограничники в среду обнаружили гранату "Ф-1" у россиянина, ехавшего в Украину на поезде.

    КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Украинские пограничники в среду обнаружили гранату "Ф-1" у россиянина, ехавшего в Украину на поезде, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

    "Сегодня утром в Харьковской области задержали 31-летнего жителя Перми. Россиянин ехал в Украину поездом "Москва-Мариуполь". Во время его оформления в пункте пропуска "Казачья Лопань" осмотровая группа с помощью пограничной пса Бая нашла среди вещей путешественника гранату "Ф-1". Ее корпус, а также выкрученный и завернутый в полиэтилен запал нашли в кожной перчатке на дне сумки мужчины", говорится в сообщении.

    Граната передана на таможню. Экспертиза должна определить, является ли она боевой и исправной - в этом случае россиянину грозит лишение свободы на строк от трех до семи лет.

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