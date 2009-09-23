Самолет вынужденно сел в Симферополе из-за приступа у пассажира

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости, Дмитрий Жмуцкий. Пассажирский самолет, летевший из Киева в Тель-Авив, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Симферополь" из-за того, что один из пассажиров почувствовал себя плохо, сообщает в среду пресс-служба крымского управления МЧС Украины.

По данным ведомства, самолет приземлился в Симферополе утром в среду. У пострадавшего пассажира - больного сахарным диабетом 26-летнего гражданина Израиля - была гипогликемия (низкое содержание сахара в крови). По информации пресс-службы, состояние пострадавшего было критическим.

"Мужчину сняли с самолета и доставили в Республиканскую клиническую больницу на машине "Скорой помощи", говорится в пресс-релизе.

Заболевший пассажир остался в Симферополе. Самолет продолжил рейс.

Схожий случай произошел в Крыму в декабре 2008 года. Тогда "Боинг-737", летевший из Донецка в турецкий город Анталья, был вынужден приземлится в Симферополе из-за сердечного приступа у одного из пассажиров.