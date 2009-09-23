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    Девять человек пострадали в пожаре на рынке в Днепропетровске - МЧС

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    Огнем повреждены торговые павильоны, товар, кровля, стены, перегородки на площади 19,4 тысячи квадратных метров.

    КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Девять человек пострадали во вторник в результате пожара на одном из крупнейших вещевых рынков Днепропетровска, сообщает пресс-служба МЧС Украины в среду.

    Огнем повреждены торговые павильоны, товар, кровля, стены, перегородки на площади 19,4 тысячи квадратных метров.

    "В 15.58 (16.58 мск) 22 сентября в Днепропетровске в киоске быстрого приготовления пищи возник пожар с распространением огня на территорию торгового комплекса "Славянский рынок". В результате пожара пострадали девять человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

    Спасатели МЧС, которые оперативно прибыли на место, эвакуировали 63 человек.

    "В 20.20 (21.20 мск) силами 22 отделений Государственной пожарной охраны МЧС и двух горноспасательных отделений МЧС пожар был ликвидирован", - добавляет пресс-служба МЧС.

    Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

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