Девять человек пострадали в пожаре на рынке в Днепропетровске - МЧС

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Девять человек пострадали во вторник в результате пожара на одном из крупнейших вещевых рынков Днепропетровска, сообщает пресс-служба МЧС Украины в среду.

Огнем повреждены торговые павильоны, товар, кровля, стены, перегородки на площади 19,4 тысячи квадратных метров.

"В 15.58 (16.58 мск) 22 сентября в Днепропетровске в киоске быстрого приготовления пищи возник пожар с распространением огня на территорию торгового комплекса "Славянский рынок". В результате пожара пострадали девять человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

Спасатели МЧС, которые оперативно прибыли на место, эвакуировали 63 человек.

"В 20.20 (21.20 мск) силами 22 отделений Государственной пожарной охраны МЧС и двух горноспасательных отделений МЧС пожар был ликвидирован", - добавляет пресс-служба МЧС.

Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.