Пособник бывшего вице-губернатора РФ экстрадирован из Украины

ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости, Елена Лазаренко. Олег Каменский, обвиняемый в пособничестве бывшему вице-губернатору Орловской области Игорю Сошникову, который подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, задержан на территории Украины и экстрадирован в Россию, сообщили РИА Новости во вторник представители правоохранительных органов Орловской области.

"Оперативные сотрудники УВД по Орловской области при помощи украинских коллег в конце февраля задержали в городе Черкассы (Украина) Олега Каменского, который в июле прошлого года был объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении мошеннических действий", - сказала РИА Новости руководитель пресс-службы УВД по Орловской области Мария Шакина.

Старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Орловской области Ольга Берникова подтвердила РИА Новости факт задержания Каменского и сообщила, что на основании запроса он уже экстрадирован в Россию. "В данный момент Каменский находится в СИЗО Орла, следователи проводят с ним следственные действия", - сказала Берникова.

Она пояснила, что Каменскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 и частью 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

По версии следствия, Каменский оказывал пособничество председателю Совета директоров ОАО "Орловская промышленная компания" (ОАО "ОПК"), бывшему вице-губернатору Орловской области Игорю Сошникову, который обвиняется в незаконном приобретении в пользу "Орловской промышленной компании" 58% акций ОАО "Орелоблэнерго", являющихся собственностью Орловской области. Тем самым области был причинен материальный ущерб в размере более 100 миллионов рублей.

В отношении Игоря Сошникова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Более полугода назад Сошников также был объявлен в федеральный розыск, в начале этого года израильская сторона передала в Генеральную прокуратуру РФ информацию, что разыскиваемый находится на территории этой страны. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

36-летний Олег Каменский до лета прошлого года занимал пост члена совета директоров ОАО "Орловская промышленная компания". С 2004 по 2005 год он также занимал руководящие должности в ОАО "Орловский агрокомбинат", учредителем которого являлась Орловская область. Незаконному выводу имущества этой организации в частную собственность, по версии следствия, способствовал другой бывший вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев, который в данный момент также находится под следствием.