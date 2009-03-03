За инцидент в Мирном наказали 23 милиционера

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости, Алена Мейта. Заместитель министра внутренних дел Украины - начальник главного управления МВД Украины в Крыму Николай Ильичев по результатам служебного расследования в связи с инцидентом в симферопольском поселке Мирное подписал приказ о наказании сотрудников, допустивших нарушения либо ненадлежащим образом исполнивших свои должностные обязанности. Об этом во вторник сообщает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу милиции Крыма.

В поселке Мирное Симферопольского района Крыма сотрудники спецподразделения "Беркут" в ходе операции по ошибке нанесли увечье двум жителям поселка. Милиция по факту нанесения увечий гражданам сотрудниками спецподразделения "Беркут" решила провести служебное расследование.

«Всего наказано 23 сотрудника, из которых два - уволены из органов внутренних дел, 5 - сняты с занимаемых должностей, 8 - предупреждены о неполном должностном соответствии, остальным объявлены выговоры и строгие выговоры», - сообщили пресс-службе.

Дисциплинарные взыскания получили начальник Симферопольского районного отдела милиции и трое его заместителей, командир спецподразделения «Беркут», руководители дежурных частей главного управления и райотдела, штабов этих подразделений. «Среди наказанных три заместителя начальника главного управления, руководители оперативных служб», - говорится в сообщении.

Милиция Крыма подчеркивает, что ни один из бойцов спецподразделения «Беркут», «входивший в группу захвата», не наказан. «Установлено, что они действовали в соответствии с поставленной им задачей, обладая, к сожалению, недостаточно проверенной оперативной информацией, которая требовала принятия незамедлительных решительных действий, и точно придерживались тактике действий спецподразделений в экстремальных ситуациях», - отмечается в сообщении.

Выводы служебного расследования переданы в прокуратуру Крыма для приобщения к материалам уголовного дела.