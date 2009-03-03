СБУ прекратила деятельность нелегального конвертационного центра

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины прекратила деятельность нелегального конвертационного центра в Киеве, суточный оборот которого составлял почти 190 тысяч долларов, сообщает во вторник украинское агентство УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-центра СБУ Марину Остапенко.

"Вчера сотрудники управлений СБУ в Киеве и Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра. Суточный оборот конвертационного центра составлял свыше 1,5 миллиона гривен (188 тысяч долларов)", говорится в сообщении.

Операция была проведена совместно с работниками милиции.

По словам Остапенко, под видом оплаты несуществующих товаров и услуг около 100 легальных коммерческих предприятий из Киевской, Одесской областей и Крыма скрывали от налогообложения и "отмывали" деньги через сеть фиктивных частных предприятий. Кроме того, в этой криминальной сделке было задействовало более 40 коммерческих структур.

Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по установлению юридических лиц, которые пользовались услугами конвертационного центра.