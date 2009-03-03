Прокуратура возбудила уголовное дело против квартирных мошенников

ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту незаконного завладения организованной преступной группой (ОПГ) квартирами после смерти их хозяев, сообщает пресс-служба МВД Украины во вторник.

"Указанное жилье должно было переходить в коммунальную собственность, однако в результате незаконной деятельности членов организованной преступной группы квартиры реализовывались по рыночным ценам, а вырученные деньги распределялись между злоумышленниками", говорится в сообщении.

Число участников преступной группы в пресс-службе не уточнили, однако, отмечается, что в ОПГ входили должностные лица государственной налоговой службы, а также судьи третейского суда. Благодаря тому, что эти лица имели юридическое образование и властные полномочия, им удавалось заниматься своим "бизнесом" практически на протяжении двух поледних лет.

Прокуратура возбудила уголовное дело по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины ("Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

На данный момент установлено несколько десятков фактов незаконного завладения квартирами на сумму около полумиллиона долларов. На указанное жилье наложен арест. Во время проведения обысков у фигурантов по месту их работы и проживания изъяты документы и компьютеры, которые содержат информацию, подтверждающую причастность к совершению мошеннических действий.