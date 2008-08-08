Кабмин получит всю информацию об ущербе от наводнения

КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. Правительство Украины ожидает к ближайшему понедельнику, 11 августа, иметь всю информацию об ущербе, нанесенном стихией в конце июля западным регионам страны, сообщил журналистам в пятницу министр регионального развития и строительства Василий Куйбида.

Ливневые дожди 23-27 июля привели к подтоплению более 40 тысяч домов на западной Украине, разрушению дорог, других инфраструктурных объектов. По данным Минздрава страны, пропали без вести или погибли 38 человек. Отдельные территории Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей объявлены зонами чрезвычайной экологической ситуации. Власти выделили на ликвидацию последствий стихии около 1,26 миллиарда долларов.

По его словам, в каждый пострадавший регион поедут представители министерства регионального развития и строительства и ознакомятся на месте с ситуацией.

Министр также отметил, что ряд строительных и проектных организаций выразили готовность помочь пострадавшим при восстановлении поврежденных и возведении новых домов.