МЧС предупреждает о возможности новых паводков на западе Украины

КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. МЧС Украины предупреждает о возможности нового паводка в Карпатском регионе и опасности селевых потоков.

Ливневые дожди 23-27 июля привели к подтоплению более 40 тысяч домов на Западной Украине, разрушению дорог, других инфраструктурных объектов. По данным Минздрава страны, пропали без вести или погибли 38 человек. Отдельные территории Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей объявлены зонами чрезвычайной экологической ситуации.

"Как сообщает Укргидрометцентр МЧС, 9-10 августа на реках Карпатского региона ожидается подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра. При сильных ливнях местами возможно формирование значительного местного и склонового стока. В горных районах существует угроза формирования селевых потоков", говорится в сообщении пресс-службы МЧС в пятницу.