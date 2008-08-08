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    МЧС предупреждает о возможности новых паводков на западе Украины

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    При сильных ливнях местами возможно формирование значительного местного и склонового стока. В горных районах существует угроза формирования селевых потоков.

    КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. МЧС Украины предупреждает о возможности нового паводка в Карпатском регионе и опасности селевых потоков.

    Ливневые дожди 23-27 июля привели к подтоплению более 40 тысяч домов на Западной Украине, разрушению дорог, других инфраструктурных объектов. По данным Минздрава страны, пропали без вести или погибли 38 человек. Отдельные территории Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей объявлены зонами чрезвычайной экологической ситуации.

    "Как сообщает Укргидрометцентр МЧС, 9-10 августа на реках Карпатского региона ожидается подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра. При сильных ливнях местами возможно формирование значительного местного и склонового стока. В горных районах существует угроза формирования селевых потоков", говорится в сообщении пресс-службы МЧС в пятницу.

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