Ющенко обвиняет Тимошенко в бездеятельности при ликвидации ЧС

КИЕВ, 8 авг - РИА Новости, Марина Шмаюн. Президент Украины Виктор Ющенко обвиняет правительство в бездеятельности в вопросах ликвидации последствий стихии на западе Украины и просит как можно быстрее обеспечить пострадавших необходимой гуманитарной помощью, сообщает в пятницу пресс-служба президента.

В результате ливней 23-27 июля оказались подтопленными более 40 тысяч домов на Западной Украине. По последним данным Минздрава, пропали без вести или жертвами наводнения стали 38 человек. Разрушены мосты, дороги, другие инфраструктурные объекты. Власти выделили на ликвидацию последствий стихии около 1,26 миллиарда долларов.

Президент направил письмо правительству, в котором высказывает обеспокоенность ситуацией, которая сложилась сегодня с получением гуманитарной помощи, приходящей на Украину для граждан, пострадавших в результате стихийного бедствия в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновецкой областях.

"Бездеятельность правительства создает впечатление, что Украина не способна даже на то, чтобы бесплатно получить материальные ценности для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", говорится в письме Ющенко к правительству.

Ранее ряд иностранных государств заявляли о своей готовности предоставить гуманитарную помощь пострадавшим регионам.

Пресс-служба сообщает, что, по информации президента, правительство не обеспечило скоординированной работы Комиссии по вопросам гуманитарной помощи при кабмине, а также комиссий по вопросам гуманитарной помощи при соответствующих областных государственных администрациях и Государственной таможенной службы.

Президент обратил внимание на то, что распоряжение кабмина от 2 августа 2008 года номер 1041 "О гуманитарной помощи и добровольных пожертвованиях, которых поступают гражданам, пострадавших от стихийного бедствия, случившегося 23-27 июля 2008 года" оказалось неэффективным.

"Президент предупреждает, что если на протяжении этого дня проблема пересечения границ и растаможивания гуманитарной помощи не будет решена, а также не будет предложен эффективный механизм организации такой работы в дальнейшем и обеспечение его беспрепятственного функционирования, президент будет вынужден принять жесточайшие меры для привлечения к криминальной ответственности должностных лиц, которые своей бездеятельностью нарушают закон и препятствуют получению десятков тысяч потерпевших от паводков необходимой помощи", сообщает пресс-служба президента.