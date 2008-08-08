Около 150 жилых домов остаются подтопленными на западе Украины

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За прошлые сутки силами МЧС откачана вода из 241 подтопленного дома, доставлено в пострадавшие населенные пункты 23,315 тонны продуктов питания, 25 тысяч 700 литров питьевой воды и свыше шесть тонн медикаментов.