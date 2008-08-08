Около 150 жилых домов остаются подтопленными на западе Украины

КИЕВ, 8 авг - РИА Новости. Подтопленными остаются восемь населенных пунктов западных областей Украины после стихийного бедствия в конце июля, сообщает пресс-служба МЧС в пятницу
В результате ливней 23-27 июля оказались подтопленными более 40 тысяч домов на Западной Украине. По последним данным Минздрава, пропали без вести или жертвами наводнения стали 38 человек. Разрушены мосты, дороги, другие инфраструктурные объекты. Власти выделили на ликвидацию последствий стихии около 1,26 миллиарда долларов. Отдельные территории Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской областей объявлены зонами чрезвычайной экологической ситуации.
«По состоянию на утро 8 августа в шести областях западного региона Украины (Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской, пострадавших в результате стихийного бедствия (очень сильные дожди, которые привели к резкому поднятию уровней воды в реках Карпатского бассейна) остаются подтопленными 8 населенных пунктов и 149 жилых домов», - говорится в сообщении.
Как отмечает МЧС, продолжается выполнение второго этапа ликвидации чрезвычайной ситуации - проведение восстановительных работ. В частности, осталось возобновить водоснабжение в одном населенном пункте, электроснабжение еще не возобновлено в одном населенном пункте, газоснабжение – в 43 населенных пунктах.
За прошлые сутки силами МЧС откачана вода из 241 подтопленного дома, доставлено в пострадавшие населенные пункты 23,315 тонны продуктов питания, 25 тысяч 700 литров питьевой воды и свыше шесть тонн медикаментов.
Продолжаются работы по откачиванию воды из подтопленных домов и колодцев, расчистке дорог и проездов. Санитарно-эпидемиологическая служба осуществляет постоянный контроль эпидемиологической обстановки. Население информируют о текущей обстановке и мерах, которые употребляются для ее нормализации.
Авиацией МЧС и Минобороны на протяжении прошлых суток осуществлен 31 полет, перевезены 148 человек (медицинские работники, больные, бригады специалистов и др.) и 3,58 тонн груза.
Государственной гидрометеорологической службой МЧС обеспечен круглосуточный контроль уровней воды на реках, что позволяет своевременно реагировать на негативные изменения оперативной обстановки.
Всего к работам привлечены 10 тысяч 484 человек и 2180 единиц техники сил гражданской защиты, МВД и Минобороны, в том числе от МЧС – 6 тысяч 225 человек, 1555 единиц автомобильной и специальной техники.
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