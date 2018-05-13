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    Украинцев предупредили о новом росте цен на мясо

    (обновлено: )58033
    Ассоциация животноводов Украины обеспокоена резким подорожанием кормов, которое спровоцирует рост цен на мясо, в частности, стоимость шрота выросла на 80,2%.
    Говядина. Архивное фото
    sb.by

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Цены на мясо в стране продолжат рост из-за увеличения стоимости кормов, сообщает Ассоциация животноводов Украины (АЖУ).

    Цены на продукты в Украине взлетают: лидеры подорожания. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Цены на продукты в Украине взлетают: лидеры подорожания

    "В структуре производства животноводческой продукции доля кормов составляет до 70%, а уже в ближайшее время, по прогнозам Ассоциации животноводов Украины цены, на кормовые компоненты снова подорожают. Так, сравнивая цены первой декады апреля и второй декады мая, прогнозируется очередное подорожание кормовых компонентов, которое, как следствие, повлияет и на цену на мясо", — сказано в сообщении.

    По итогам первых четырех месяцев 2018 года цены на кормовой концентратный микс выросли на треть (+32,9%).

    "Но самой большой проблемой является подсолнечный шрот. В текущем году цены на него подскочили на 80,2%", — добавили в ассоциации.

    Как ранее предупредил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, если состоится третий Майдан, то причины для него будут преимущественно экономические, в частности, рост цен на продукты.

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