Украинцев предупредили о новом росте цен на мясо

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Цены на мясо в стране продолжат рост из-за увеличения стоимости кормов, сообщает Ассоциация животноводов Украины (АЖУ).

"В структуре производства животноводческой продукции доля кормов составляет до 70%, а уже в ближайшее время, по прогнозам Ассоциации животноводов Украины цены, на кормовые компоненты снова подорожают. Так, сравнивая цены первой декады апреля и второй декады мая, прогнозируется очередное подорожание кормовых компонентов, которое, как следствие, повлияет и на цену на мясо", — сказано в сообщении.

По итогам первых четырех месяцев 2018 года цены на кормовой концентратный микс выросли на треть (+32,9%).

"Но самой большой проблемой является подсолнечный шрот. В текущем году цены на него подскочили на 80,2%", — добавили в ассоциации.

Как ранее предупредил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, если состоится третий Майдан, то причины для него будут преимущественно экономические, в частности, рост цен на продукты.