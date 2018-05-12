Нацбанк сообщил о росте денежной массы в Украине

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В апреле денежная масса в Украине возросла на 1,9% – до 1 трлн 191 млрд гривен, передает Нацбанк Украины в субботу.

По данным НБУ, такая динамика обусловлена как ростом остатка по депозитам – на 1,7%, до 859,119 млрд грн, так и объем наличных средств в обращении вне банков – на 2,5%, до 331,618 млрд грн.

Сообщается, что в целом с начала 2018 года объем денежной массы сократился на 1,5%.

Депозитный портфель банков в национальной валюте в апреле возрос на 3,2% – до 500,652 млрд грн, тогда как в иностранной сократился на 0,4% – до 358,468 млрд грн.

В целом с начала года депозитный портфель банков сократился на 1,9%, в том числе в инвалюте – на 7%. В нацвалюте депозитный портфель возрос на 2,1%.

Ранее Кабинет министров разработал проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы (бюджетную декларацию). Согласно декларации, в 2019 году обменный курс гривны (в среднем за период) составит 30,5 гривны/доллар.