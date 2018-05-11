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    В Украине упало автопроизводство

    (обновлено: )9310
    Статистика легкового сегмента отечественного автопрома продолжает формировать только крупноузловая сборка автомобилей марки Skoda. За месяц изготовлено 675 автотранспортных средств.
    Автомобили. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Производство автомобилей в Украине в апреле сократилось на 13% по сравнению с мартом, сообщает пресс-служба Укравтопрома.

    Предприятие по производству шин Росава в Белой Церкви Киевской области
    Фото rosava.com
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    По предварительным данным, силами шести украинских заводов в апреле было изготовлено 675 автотранспортных средств.

    "Статистика легкового сегмента отечественного автопрома, как и раньше, продолжает формировать только крупноузловая сборка автомобилей марки Skoda, объем выпуска которых в апреле упал на 10% до мартовского результата. Всего за месяц было собрано со шкодовских машинокомплектов 615 авто", — сказано в сообщении.

    Производство автобусов за месяц снизилось на 13% и составило 54 единицы.

    Ранее СМИ сообщили, что в Белой Церкви (Киевская область) будет прекращена работа крупнейшего в Украине предприятия по производству шин и автомобильных покрышек ОАО "Росава".

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