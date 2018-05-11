В Украине упало автопроизводство

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Производство автомобилей в Украине в апреле сократилось на 13% по сравнению с мартом, сообщает пресс-служба Укравтопрома.

По предварительным данным, силами шести украинских заводов в апреле было изготовлено 675 автотранспортных средств.

"Статистика легкового сегмента отечественного автопрома, как и раньше, продолжает формировать только крупноузловая сборка автомобилей марки Skoda, объем выпуска которых в апреле упал на 10% до мартовского результата. Всего за месяц было собрано со шкодовских машинокомплектов 615 авто", — сказано в сообщении.

Производство автобусов за месяц снизилось на 13% и составило 54 единицы.

Ранее СМИ сообщили, что в Белой Церкви (Киевская область) будет прекращена работа крупнейшего в Украине предприятия по производству шин и автомобильных покрышек ОАО "Росава".