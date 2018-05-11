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    Решения Гааги по Крыму. Появился комментарий в МИД Украины

    (обновлено: )28702
    Елена Зеркаль ожидает, что на протяжении полугода все компании, которые подали иски в 2015-2016 годах в суд в Гааге против РФ из-за утраченных активов в Крыму, уже получат компенсации.
    Министерство иностранных дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль ожидает, что украинские компании, подавшие иски в суд в Гааге против РФ из-за утраченных активов в Крыму, получат решения о компенсации в течение полугода.

    Постоянный третейский суд в Гааге сообщил, что принял решение по иску украинского "Эверест Истейт" и ряда других истцов к России, в котором они требовали компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму после его присоединения к РФ. По данным УНИАН, суд назначил компенсацию в размере 159 миллионов долларов.

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    "Мы ожидаем, что на протяжении полугода все компании, которые подали иски в 2015-2016 годах, уже получат компенсации, потому что первый этап, который касался юрисдикции, а именно ответственности России за инвестиции, сделанные в Крыму, прошел с позитивным результатом. Все истцы, которые подавали иски к России, получили позитивные выводы арбитражей", — сказала Зеркаль в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

    По ее словам, РФ будет затягивать процесс, например, путем обжалования судебных процедур.

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    Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом, по словам, президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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