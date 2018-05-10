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    Украина согласовала шаги по возрождению авиастроения

    (обновлено: )13503
    Правительство одобрило стратегию возрождения авиастроения до 2022 года. По мнению Степана Кубива, Украина является одной из немногих стран в мире, которая имеет возможности полного цикла производства авиационной техники.
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    twitter.com/AntonovCompany

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Кабинет министров одобрил стратегию возрождения украинского авиастроения на период до 2022 года, которая должна позволить увеличить объемы выпуска самолетов и вертолетов, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.

    ГП Антонов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крутое пике ГК "Антонов"

    "Кабмин Украины по инициативе Минэкономразвития одобрил стратегию возрождения украинского авиастроения на период до 2022 года. Цель стратегии — восстановить стабильное развитие отрасли авиастроения и обеспечить рентабельность высокотехнологичного производства авиационной техники в Украине", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

    Как сообщил первый вице-премьер, глава Минэкономики Степана Кубива, Украина является одной из немногих стран в мире, которая имеет возможности полного цикла производства авиационной техники, но в настоящее время наблюдается "падение производства и занятости на авиастроительных предприятиях".

    Среди решений, которая предлагает стратегия для возрождения авиастроения, содержаться следующие шаги: модернизация производства самолетов "Ан", модернизация и производство вертолетов "Ми", импортозамещение компонентов из РФ, структурное реформирование предприятий отстрели авиастроения.

    "В результате реализации стратегии мы сможем не только увеличить объемы выпуска самолетов и вертолетов для внутренних потребностей, но и сохранить как минимум 60 тысяч рабочих мест для специалистов авиастроительной отрасли", — передает пресс-служба слова Кубива.

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    Кроме этого в результате реализации стратегии ожидается разработка новых образцов транспортных самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также внедрение международной системы сертификации продукции, расширение взаимодействия между государственным и частным сектором, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в авиастроение.

    Ранее бывший заместитель главного конструктора госпредприятия "Антонов" Анатолий Вовнянко опубликовал статью, в которой рассказал о плачевном состоянии авиапроизводителя. Он раскритиковал кадровую политику предприятия, отметив, что последние несколько лет позиции топ-менеджеров занимают люди с опытом работы не в авиационной, а в автомобильной и тракторной промышленности.

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