Украина согласовала шаги по возрождению авиастроения

twitter.com/AntonovCompany

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Кабинет министров одобрил стратегию возрождения украинского авиастроения на период до 2022 года, которая должна позволить увеличить объемы выпуска самолетов и вертолетов, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития.

"Кабмин Украины по инициативе Минэкономразвития одобрил стратегию возрождения украинского авиастроения на период до 2022 года. Цель стратегии — восстановить стабильное развитие отрасли авиастроения и обеспечить рентабельность высокотехнологичного производства авиационной техники в Украине", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как сообщил первый вице-премьер, глава Минэкономики Степана Кубива, Украина является одной из немногих стран в мире, которая имеет возможности полного цикла производства авиационной техники, но в настоящее время наблюдается "падение производства и занятости на авиастроительных предприятиях".

Среди решений, которая предлагает стратегия для возрождения авиастроения, содержаться следующие шаги: модернизация производства самолетов "Ан", модернизация и производство вертолетов "Ми", импортозамещение компонентов из РФ, структурное реформирование предприятий отстрели авиастроения.

"В результате реализации стратегии мы сможем не только увеличить объемы выпуска самолетов и вертолетов для внутренних потребностей, но и сохранить как минимум 60 тысяч рабочих мест для специалистов авиастроительной отрасли", — передает пресс-служба слова Кубива.

Смотрите также: "Антонов" показал захватывающее видео взлета прототипа Ан-77

Кроме этого в результате реализации стратегии ожидается разработка новых образцов транспортных самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также внедрение международной системы сертификации продукции, расширение взаимодействия между государственным и частным сектором, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в авиастроение.

Ранее бывший заместитель главного конструктора госпредприятия "Антонов" Анатолий Вовнянко опубликовал статью, в которой рассказал о плачевном состоянии авиапроизводителя. Он раскритиковал кадровую политику предприятия, отметив, что последние несколько лет позиции топ-менеджеров занимают люди с опытом работы не в авиационной, а в автомобильной и тракторной промышленности.