Эксперты сообщили, что можно ожидать от биткоина на этой неделе

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на предстоящей неделе, скорее всего, продолжит начавшийся ранее рост и впервые с начала марта превысит психологическую отметку в 10 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По итогам торгов воскресенья, 6 мая, цена биткоина (BTC), по данным портала CoinMarketCap, снизилась на 1,97% — до 9,613 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опустилась в цене на 1,56% — до 9,622 тысячи долларов, на GDAX — поднялась на 1,84%, до 9,569 тысячи долларов.

При этом в ходе минувшей недели стоимость криптовалюты активно росла и достигала уровня в 9,9 тысячи долларов на бирже Bitfinex.

Эксперты полагают, что на текущей неделе стоимость биткоина сумеет впервые с 8 марта превысить психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Однако перед столь резким ростом криптовалюта немного опустится в цене.

"Четыре недели подряд биткоин показывает рост без существенной коррекции. Цена выросла с 6,5 тысячи долларов и на этой неделе доходила до 9,9 тысячи долларов. Рубеж в 10 тысяч пока остался нетронутым, этот уровень является важным для рынка, потому что открывается перспектива подхода к 15 тысячам долларов. Текущий откат до выглядит вполне логичным перед новый заходом вверх, часть инвесторов решила зафиксировать свою прибыль", — отметил глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

Директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов дает схожий прогноз.

"За неделю с 30 апреля биткоин вырос на 3,2% до более 9 тысяч долларов. Доля биткоина остается на уровне 36% общей капитализации рынка криптовалют. На следующей неделе цена биткоина может пересечь отметку 10 тысяч долларов и достичь следующего уровня сопротивления — 11,1 тысячи долларов", — прогнозирует он.

Аналитик "Альпари" Владислав Антонов, в свою очередь, отметил, что сильное падении цены биткоина может отразиться на настрое игроков — и возможность дальнейшего роста стоимости криптовалюты снизится.

"Пока на рынке царит позитивный настрой, покупатели способны поднять цену на биткоин до 11 тысяч долларов. "Бычий" импульс угаснет при падении курса ниже 9,33 тысячи долларов", — рассказал эксперт.