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    Руководство "Росавы" опровергло сообщение о ликвидации предприятия

    (обновлено: )12821
    По словам гендиректора АО "Росава" Александра Далибы, реструктуризация предусматривает полное сохранение текущих рабочих мест, увеличение объемов производства, дополнительные инвестиции в предприятие.
    Предприятие по производству шин Росава в Белой Церкви Киевской области
    Фото rosava.com

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Решение общего собрания акционеров, которое состоялось 30 апреля 2018 года, по сути представляет собой реструктуризацию предприятие в рамках действующего законодательства Украины и соответствует требованиям рынка о разделении различных сегментов: производства шин, их реализации, маркетинговой стратегии, говорится в комментарии генерального директора АО "Росава" Александра Далибы на запрос "LIGA.net". 

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    "Реструктуризация предусматривает полное сохранение текущих рабочих мест, увеличение объемов производства, дополнительные инвестиции в предприятия, создание после реструктуризации дополнительных рабочих мест в количестве не менее 75-125 человек ежегодно. Спекуляции ряда СМИ по данному вопросу, не разобравшись в сути ситуации, не соответствуют действительному положению дел", — заявил Далиба.

    Ранее сообщалось, что в Белой Церкви (Киевская область) будет прекращена работа крупнейшего в Украине предприятия по производству шин и автомобильных покрышек ОАО "Росава".

     

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