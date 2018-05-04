Руководство "Росавы" опровергло сообщение о ликвидации предприятия

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Решение общего собрания акционеров, которое состоялось 30 апреля 2018 года, по сути представляет собой реструктуризацию предприятие в рамках действующего законодательства Украины и соответствует требованиям рынка о разделении различных сегментов: производства шин, их реализации, маркетинговой стратегии, говорится в комментарии генерального директора АО "Росава" Александра Далибы на запрос "LIGA.net".

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"Реструктуризация предусматривает полное сохранение текущих рабочих мест, увеличение объемов производства, дополнительные инвестиции в предприятия, создание после реструктуризации дополнительных рабочих мест в количестве не менее 75-125 человек ежегодно. Спекуляции ряда СМИ по данному вопросу, не разобравшись в сути ситуации, не соответствуют действительному положению дел", — заявил Далиба.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви (Киевская область) будет прекращена работа крупнейшего в Украине предприятия по производству шин и автомобильных покрышек ОАО "Росава".