Госбюджет Украины в апреле перевыполнен

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Доходы государственного бюджета в апреле 2018 года составили 78,87 млрд грн, это на 1,67 млрд грн, или 2,2%, больше планового показателя. Об этом в среду, 2 мая, сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Так, по сравнению с апрелем прошлого года бюджетные поступления сократились на 6,17 млрд грн, или на 7,2%, что связано с проведенной в апреле 2017 года спецконфискацией почти на 30 млрд грн.

Общий фонд получил в минувшем месяце 73,38 млрд грн, что на 4,3% больше плана и на 44,6% превышает показатель годичной давности. Частично это было обусловлено перечислением первого транша прибыли за минувший год от Нацбанка на сумму 15 млрд грн, тогда как в апреле прошлого года бюджет получил по этой статье 10 млрд грн.

В целом по итогам четырех месяцев 2018 года доходы госбюджета Украины составили 272,45 млрд грн, отставание от плановых показателей сократилось до 1,8%, а по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года достигнут рост доходов на 4,9%.

Поступления в общий фонд за январь-апрель 2018 года составили 248,8 млрд грн, что на 2,2% ниже плана, но на 16,7% лучше показателя января-апреля 2017 года.

Напомним, в Украине увеличился бюджет Красного креста.