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    Экономика

    Руководство ОПЗ раскрыло детали остановки завода

    Тема:

    Новая волна приватизации в Украине (164)

    (обновлено: )20422
    По словам заместителя председателя правления ОПЗ Николая Щурикова, завод готовится к консервации производственных мощностей. При этом увольнения работников не планируются.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Оpz.odessa.net

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Одесский припортовый завод, работу которого остановили 30 апреля из-за прекращения поставок газа, готовится к консервации производственных мощностей, увольнения не планируются, сообщил в среду заместитель председателя правления предприятия Николай Щуриков.

    Ранее Щуриков заявил об остановке работы ОПЗ. Причина — получение уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на завод и приостановке подачи газа на предприятие.

    Сергей Якубовский. Архивное фото
    Оdessamedia.net
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    "После остановки все не работающие агрегаты готовятся к консервации и текущим ремонтам. Увольнений работников не планируем. Кроме производства удобрений завод предоставляет услуги по перевалке удобрений других химических предприятий. Полученных денег от этой деятельности достаточно, чтобы подготовиться и провести новый конкурс. Надеюсь, в течение нескольких месяцев мы выберем нового давальца и проведем текущие ремонты", — написал он на своей странице в Facebook.

    Относительно убытков от сотрудничества с ВЭК, Щуриков сообщил, что при работе на давальческом договоре у ОПЗ их быть не может независимо от стоимости газа или удобрений на рынке. "Все коммерческие риски лежат на давальце. Завод получает деньги за переработку. За два месяца работы с ВЭК эта сумма превысила 140 млн грн", — пояснил топ-менеджер ОПЗ.

    Щуриков добавил, что напрямую помощи от государства нет, но приняты так называемые заградительные пошлины на импортируемые группы товаров, к которым относится и продукция ОПЗ, что дает возможность "хоть как-то конкурировать на внутреннем рынке".

    "Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент 54 млн долларов США. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки нам не известно", — заключил зампредправления ОПЗ.

    Николай Щуриков/Facebook, 2 мая 2018

    Ранее ОПЗ остановил агрегаты по производству карбамида из-за его чрезмерного скопления на складах предприятия.

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    В феврале Фонд госимущества Украины перенес приватизацию Одесского припортового завода и Запорожского алюминиевого комбината на май. На продажу будут выставлены 99,567% акций ОПЗ и 68,009% акций ЗаЛКа.

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