Руководство ОПЗ раскрыло детали остановки завода

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Одесский припортовый завод, работу которого остановили 30 апреля из-за прекращения поставок газа, готовится к консервации производственных мощностей, увольнения не планируются, сообщил в среду заместитель председателя правления предприятия Николай Щуриков.

Ранее Щуриков заявил об остановке работы ОПЗ. Причина — получение уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на завод и приостановке подачи газа на предприятие.

"После остановки все не работающие агрегаты готовятся к консервации и текущим ремонтам. Увольнений работников не планируем. Кроме производства удобрений завод предоставляет услуги по перевалке удобрений других химических предприятий. Полученных денег от этой деятельности достаточно, чтобы подготовиться и провести новый конкурс. Надеюсь, в течение нескольких месяцев мы выберем нового давальца и проведем текущие ремонты", — написал он на своей странице в Facebook.

Относительно убытков от сотрудничества с ВЭК, Щуриков сообщил, что при работе на давальческом договоре у ОПЗ их быть не может независимо от стоимости газа или удобрений на рынке. "Все коммерческие риски лежат на давальце. Завод получает деньги за переработку. За два месяца работы с ВЭК эта сумма превысила 140 млн грн", — пояснил топ-менеджер ОПЗ.

Щуриков добавил, что напрямую помощи от государства нет, но приняты так называемые заградительные пошлины на импортируемые группы товаров, к которым относится и продукция ОПЗ, что дает возможность "хоть как-то конкурировать на внутреннем рынке".

"Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент 54 млн долларов США. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки нам не известно", — заключил зампредправления ОПЗ.

Николай Щуриков/Facebook, 2 мая 2018

Ранее ОПЗ остановил агрегаты по производству карбамида из-за его чрезмерного скопления на складах предприятия.

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В феврале Фонд госимущества Украины перенес приватизацию Одесского припортового завода и Запорожского алюминиевого комбината на май. На продажу будут выставлены 99,567% акций ОПЗ и 68,009% акций ЗаЛКа.