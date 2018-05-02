Для топ-чиновников закупили почти 2000 бутылок водки

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Государственное предприятие "Гарант-сервис" заключило соглашение с Житомирским ликеро-водочным заводом на поставку водки на 151 322 гривны, следует из данных портала публичных закупок Prozorro.

Договор был подписан 27 апреля.

Место поставки 1195 бутылок алкогольной продукции — Киев, улица Банковая, 11. Срок поставки — 31 декабря 2018 года.

"Гарант-сервис" — государственное предприятие Государственного управления делами по обслуживанию официальных мероприятий.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады Украины получили 32 миллиона гривен компенсации в 2017 году за аренду жилья в Киеве. Из 175 таких депутатов 92 имеют в собственности денежных активов на сумму более миллиона гривен, уточнили в Комитете избирателей Украины.