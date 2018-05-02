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02.05.201812:39
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    Экономика

    Для топ-чиновников закупили почти 2000 бутылок водки

    (обновлено: )13903
    Поставки водки в количестве 1195 бутылок заказало государственное предприятие Государственного управления делами по обслуживанию официальных мероприятий "Гарант-сервис".
    Производство водки
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Государственное предприятие "Гарант-сервис" заключило соглашение с Житомирским ликеро-водочным заводом на поставку водки на 151 322 гривны, следует из данных портала публичных закупок Prozorro.

    Нафтогаз Украины
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    Договор был подписан 27 апреля.

    Место поставки 1195 бутылок алкогольной продукции — Киев, улица Банковая, 11. Срок поставки — 31 декабря 2018 года.

    "Гарант-сервис" — государственное предприятие Государственного управления делами по обслуживанию официальных мероприятий.

    Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады Украины получили 32 миллиона гривен компенсации в 2017 году за аренду жилья в Киеве. Из 175 таких депутатов 92 имеют в собственности денежных активов на сумму более миллиона гривен, уточнили в Комитете избирателей Украины.

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