Россия должна компенсировать выплаты переселенцам - замминистра

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Выплаты внутренним переселенцам из Крыма и неподконтрольной части Донбасса должна компенсировать Российская Федерация, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

"То, что надо подавать в РФ, я думаю, что мы, несмотря на все наши недостатки за последние годы, сделали шаг вперед, поэтому я думаю, что все, что было разрушено, будет оценено, и даже эти выплаты, которые сегодня получают внутренне перемещенные лица, небольшие с точки зрения отдельного человека, но это миллиарды гривен украинского бюджета, которые выплачиваются. Я думаю, что это тоже пойдет к иску на компенсацию от РФ", — сказал Грымчак в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что сейчас для того, чтобы обеспечить жильем всех зарегистрированных внутренних переселенцев, необходимо как минимум 16 миллиардов долларов.

"Только для тех, кто есть, один миллион 600 тысяч (переселенцев – Ред.), для того, чтобы их всех обеспечить жильем, надо 16 миллиардов долларов минимум. У нас сегодня армия, в год бюджет всей нашей армии — два с половиной миллиарда долларов. Поэтому на сегодня все, что можем, финансово государство делает", — утверждает замминстра.

Он добавил, что сейчас есть государственная программа, по которой местная власть может купить для внутренних переселенцев временное жилье.

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"Там не очень большие деньги, 36 млн на это выделено, по-моему, но если, условно говоря, городской совет Покровска решит, и есть возможность купить, он обращается, наше Министерство подтверждает и это возможно, эти деньги уже есть в бюджете, это можно сделать, и это правильно с точки зрения человечности", — отметил Гримчак.

Напомним, ранее ПАСЕ призывает Украину и РФ решить вопрос с компенсациями переселенцам. Незадолго до этого вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Украина не может помогать жителям неподконтрольной части Донбасса.