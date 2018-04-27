Розенко сообщил "приятную новость" для военных пенсионеров

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Пенсионный фонд завершил пересчет пенсий военным, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Могу сообщить приятную новость для наших военных пенсионеров — сегодня фактически Пенсионный фонд Украины завершил пересчет пенсий военных пенсионеров. То есть мы выполнили данное обещание, что к 1 мая все пенсии военным будут пересчитаны", — сказал Розенко в эфире "5 канала".

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Он напомнил, что повышенные пенсии получат 544 000 военных пенсионеров.

В марте текущего года повышенные пенсии получили 106 600 военных пенсионеров из 498 000. В то же время военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных орган и других силовых структур продолжают массовые акции протеста.

Напомним, ранее Розенко заявил, что Украина не имеет возможности помогать жителям неподконтрольного Донбасса.