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    Розенко сообщил "приятную новость" для военных пенсионеров

    Тема:

    Пенсионная реформа: суть и скрытое (160)

    (обновлено: )51
    По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Пенсионный фонд Украины фактически завершил пересчет пенсий военных пенсионеров.
    Павел Розенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Пенсионный фонд завершил пересчет пенсий военным, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

    Нафтогаз Украины
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    "Могу сообщить приятную новость для наших военных пенсионеров — сегодня фактически Пенсионный фонд Украины завершил пересчет пенсий военных пенсионеров. То есть мы выполнили данное обещание, что к 1 мая все пенсии военным будут пересчитаны", — сказал Розенко в эфире "5 канала".

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    Он напомнил, что повышенные пенсии получат 544 000 военных пенсионеров.

    В марте текущего года повышенные пенсии получили 106 600 военных пенсионеров из 498 000. В то же время военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных орган и других силовых структур продолжают массовые акции протеста

    Напомним, ранее Розенко заявил, что Украина не имеет возможности помогать жителям неподконтрольного Донбасса. 

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