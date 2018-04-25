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    Украина стала ближе к получению финпомощи - Еврокомиссия

    (обновлено: )12101
    Решение вопроса запрета на экспорт леса - уже выполнено, остальные три Киев способен выполнить, чтобы получить новый пакет МФП в размере 1 млрд евро.
    Флаг Евросоюза (ЕС) возле здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 20 мая 2015 г.
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Одно из четырех условий, которые Украина ранее не выполнила для получения макрофинансовой помощи, уже выполнено, три других находятся в процессе выполнения. Об этом в среду во время заседания комитета Европарламента в Брюсселе, сообщила руководитель Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова, сообщает УНИАН.

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    По ее словам, решение вопроса запрета на экспорт леса — уже выполнено, остальные три Киев способен выполнить, чтобы получить новый пакет МФП в размере 1 млрд евро.

    "Что касается запрета на лес — мы нашли арбитражный процесс в рамках Соглашения об ассоциации. Это уже сделано. Была принята регистрация (введение кредитного реестра Национального банка Украины). Что касается автоматической верификации электронных деклараций вместе с поиском конечных бенефициаров, то с программным обеспечением, я думаю, условия будут выполнены", — сказала она.

    Эти договоренности подтвердил министр финансов Украины Александр Данилюк, который выступил с обстоятельным докладом о выполнении Украиной необходимых условий.

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    Напомним, в ближайшее время Министерство финансов Украины ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов.

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