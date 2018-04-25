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    Экономика

    В Польше подсчитали украинских заробитчан

    (обновлено: )252
    Как сообщил экс-министр экономики Польши Яцек Пехота, вместе с нелегалами в стране работают около 2 млн украинцев.
    Трудовые мигранты. Архивное фото
    zik.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. По последним данным в Польше работает около двух миллионов украинских заробитчан.

    Кошелек. Архивное фото
    Украинское фото
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    Об этом заявил председатель Польско-украинской хозяйственной палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пехота на пресс-конференции в Киеве. 

    "В Польше в прошлом году было выдано более 1,7 млн документов, которые разрешают украинцам временное трудоустройство на территории Республики Польша… Вместе с теми людьми, которые работают нелегально — это группа около 2 млн украинцев, которые работают в Польше", — сказал Пехотал и добавил, что потребность в иностранных работниках в стране будет только расти из-за стремительного роста польской экономики.

    Напомним, за прошлый год из Польши в Украину заробитчанами было перечислено почти 100 млрд гривен.

    Ранее Министерство здравоохранения Польши заявило, что рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников из стран за пределами Евросоюза, в частности из Украины.

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