В Польше подсчитали украинских заробитчан

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. По последним данным в Польше работает около двух миллионов украинских заробитчан.

Об этом заявил председатель Польско-украинской хозяйственной палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пехота на пресс-конференции в Киеве.

"В Польше в прошлом году было выдано более 1,7 млн документов, которые разрешают украинцам временное трудоустройство на территории Республики Польша… Вместе с теми людьми, которые работают нелегально — это группа около 2 млн украинцев, которые работают в Польше", — сказал Пехотал и добавил, что потребность в иностранных работниках в стране будет только расти из-за стремительного роста польской экономики.

Напомним, за прошлый год из Польши в Украину заробитчанами было перечислено почти 100 млрд гривен.

Ранее Министерство здравоохранения Польши заявило, что рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников из стран за пределами Евросоюза, в частности из Украины.