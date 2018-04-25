Кабмин просит закрыть украинские реки для российских кораблей

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Предложение о запрете транзита и перевозок по территории Украины российскими кораблями в среду направил Кабинет министров в Совет национальной безопасности и обороны.

Ранее с подобным предложением выступило Министерство инфраструктуры Украины. "Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находится объекты жизнеобеспечивающей инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам", — заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

В итоге украинское правительство приняло позитивное решение и направило предложение на рассмотрение в СНБО. В случае согласования с Советом этого решения о секторальной санкции Кабмин поручит Министерству иностранных дел проинформировать Евросоюз, США, другие страны с просьбой с их стороны ввести аналогичные меря для кораблей РФ.

Напомним, что от СНБО ожидается также решение по вопросу санкций в отношении российских бизнесменов, которые вводятся Украиной по примеру США.