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    Кабмин просит закрыть украинские реки для российских кораблей

    (обновлено: )12301
    Правительство Украины поддержало предложение Министерства инфраструктуры о запрете перевозок для российских кораблей. В течение месяца обращение правительства должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны.
    Российское судно в районе строительства моста через Керченский пролив
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Предложение о запрете транзита и перевозок по территории Украины российскими кораблями в среду направил Кабинет министров в Совет национальной безопасности и обороны.

    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    Ранее с подобным предложением выступило Министерство инфраструктуры Украины. "Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находится объекты жизнеобеспечивающей инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет прохода российских судов по украинским рекам", — заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

    В итоге украинское правительство приняло позитивное решение и направило предложение на рассмотрение в СНБО. В случае согласования с Советом этого решения о секторальной санкции Кабмин поручит Министерству иностранных дел проинформировать Евросоюз, США, другие страны с просьбой с их стороны ввести аналогичные меря для кораблей РФ.

    Напомним, что от СНБО ожидается также решение по вопросу санкций в отношении российских бизнесменов, которые вводятся Украиной по примеру США.

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