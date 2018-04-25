Но с условиями. ЕС готов дать Украине 50 млн евро

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Украина должна выполнить ряд требований, чтобы получить от ЕС 50 млн евро инвестиций в реальный сектор экономики. Об этом заявил комиссар Европейского Союза по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, пишет "Сегодня".

"Наше предложение заключается в том, что в рамках нового внешнего инвестиционного плана ЕС в этом году Украина может быть отдельно выделены 1,6 млрд грн (50 млн евро), в том числе для последующего кредитования банковскими учреждениями, и, таким образом – инвестирование в реальный сектор экономики. Быть может, для масштабов Украины это – не слишком большая сумма. Однако, при условии разумного использования это позволит привлечь до 16 млрд гривен (500 млн евро) частных инвестиций", – говорит еврокомиссар.

Он объяснил, что, несмотря на то, что эта часть финансирования ЕС будет предоставляться в виде гранта, нужно выполнить определенные шаги по обеспечению доверия со стороны инвесторов. Выделение первых 1,6 млрд гривен (50 млн евро) на этот год произойдет лишь в том случае, если до летних каникул перерыва Верховной Рады, Украина обеспечит выполнение следующих мер.

Первая касается регулятора в сфере энергетики.

"Для обеспечения эффективного функционирования энергетического рынка и уменьшения коррупционных возможностей, должно существовать независимое регулирование. Для нас чрезвычайно важно будет увидеть, что новые члены учреждения регулятора в сфере энергетики могут выполнять свои функции в полном объеме в соответствии с законом, принятым Верховной Радой и подписанным президентом почти 18 месяцев назад", – подчеркнул Ханн.

Вторая касается бизнес-омбудсмена.

"Нынешний бизнес-омбудсмен уже работает над созданием лучшей бизнес-среды. Однако – только на временной основе. Мы верим, что необходимый сигнал будет отправлен, когда самостоятельность и независимость бизнес-омбудсмена будет окончательно закреплена, как предложено в проекте закона, который сейчас находится в Верховной Раде", – выразил пожелание представитель Евросоюза.

Третья касается существующего требования по электронному декларированию состояния антикоррупционными активистами.

"Декларирование состояния осуществляется государственными служащими с тем, чтобы исключить злоупотребления государственными должностями, которые они занимают, а не частными лицами, занимающимися разоблачением коррупции. Начав это требование, Украина сделала себе медвежью услугу, предоставив больше аргументов тем, кто утверждает, что украинская власть больше заинтересована в борьбе с теми, кто разоблачает коррупцию, нежели на самом деле – с самой коррупцией", – считает еврокомиссар.

Все три меры связаны с установлением доверия к новой Украине, говорит он.

"Если государство может продемонстрировать, что способно уважать независимость регулятора в сфере энергетики и бизнес-омбудсмена, а также – безусловное право простых граждан Украины выступать против коррупции, то существует большая вероятность того, что инвесторы, как международные, так и отечественные, вернутся в Украину, что будет способствовать экономическому росту, необходимому для повышения уровня жизни во всей стране", – резюмировал Йоханнес Хан.

Читайте также: Апрель наступил. Где транш МВФ?

Напомним, в ближайшее время Министерство финансов Украины ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов.