В Украине ухудшились показатели роста промпроизводства

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Промышленное производство в Украине в марте 2018 года сократилось на 1,4% по сравнению с февралем текущего года, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом отмечается, что в марте с коррекцией на эффект календарных дней промышленное производство выросло на 1,6% по сравнению с мартом прошлого года. В январе-марте 2018 года по сравнению с январем-мартом 2017-го промпроизводство выросло на 2,4%.

Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" с апреля повысил минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 9,8% до 8,670 тысяч гривен (330 долларов) за тысячу кубометров с учетом НДС по сравнению с мартом.