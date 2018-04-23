"Укртелеком" повышает абонплату за проводное радио - СМИ

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Компания "Укртелеком" с 1 мая повышает абонентскую плату за проводное радио на 30% — до 27 грн в месяц для физлиц-абонентов.

Об этом говорится в сообщении компании в газете "Урядовый курьер".

Отмечается, что абонентская плата за пользование основной радиоточкой, а также за пользование основной радиоточкой ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания повышается с 20 грн / месяц до 26 грн / месяц (с НДС).

Кроме того, "Укртелеком" прекращает предоставление ряда услуг проводного радиовещания. В частности, будет прекращено предоставление услуг по ремонту и техобслуживанию приемников эфирного радиовещания, по обеспечению синхронного перевода.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал радиостанцию "Европа плюс" почти на 1,5 тысячи долларов из-за несоблюдения квоты на трансляцию украинских песен.