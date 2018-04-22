Украина и ЕК обсудили новый пакет макрофинансовой помощи

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обсудили вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Киеву и условия выделения первого транша, сообщает Минфин.

"В рамках рабочего визита в Вашингтон министр финансов Александр Данилюк встретился с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом. В рамках встречи стороны обсудили вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для выделения первого транша помощи", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минфина, условия выделения помощи будут соответствовать уровню развития украинской экономики, средства направят на укрепление финансовой и экономической стабильности Украины, преодоление коррупции и продолжение структурных реформ.

Ранее Еврокомиссия предложила новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро. Эту программу еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент. Совет ЕС получил предложение Еврокомиссии.

Предыдущая программа макрофинансовой помощи ЕС с финансированием в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро. Средства выделялись в обмен на исполнение страной определенных требований, в том числе проведение реформ. Действие программы закончилось в январе 2018 года.

Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным, в частности, Верховная Рада Украины отказалась отменять эмбарго на экспорт из Украины необработанной древесины. Именно поэтому ЕК не смогла дать последний транш. Еврокомиссия тогда призвала Украину продолжать начатые реформы, а также закончить незавершенные действия в рамках программы макрофинансовой помощи.